Türk Tenisi Belgeseli Tanıtıldı

17.02.2026 22:05
İngiltere Büyükelçiliği'nde Türk tenisinin tarihi belgesel ve kitabı tanıtıldı.

Türk tenisinin tarihine ilişkin belgesel ve kitap, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonda tanıtıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil'in yanı sıra "Raketin Sesinde Geçmişten Geleceğe" isimli belgesel ve kitabın sahibi TTF Eğitim Kurulu Üyesi Nezih Orhon da katıldı.

Morris, yaptığı konuşmada sporun, uluslararası bağlantı kurmanın en doğal ve kalıcı yöntemlerinden biri olduğunu belirterek "Sportif faaliyetlerin en güçlü özelliklerinden biri de kız çocukları ve kadınlar başta olmak üzere hayatı değiştirme gücü. Özellikle Birleşik Krallık ve Türkiye olarak sporun daha fazla tanınması, medyada görünürlüğünün artırılması konusunda çok ciddi adımlar attık. Tabii daha yapılacak çok şey var. Daha kapsayıcı, daha güvenli, daha eşit erişime açık spor alanlarının oluşturulması gerekiyor. Bu noktada Türkiye Tenis Federasyonu, Türkiye'nin tenisle ilişkisini ve geçmişini anlatan bir belgesel hazırladı. Bu akşam bu belgeselin kısa bir sunumunu hep birlikte izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sözlerine, göreve başladığından bu yana geçen 15 ayda gerçekleştirdiği icraatları anlatarak başlayan Müderrisgil de "Bunca çalışmanın ve başarının yanında geriye dönüp baktığımızda, Türk tenis tarihini bütüncül şekilde ele alan, kapsamlı bir kaynağın eksik olduğunu fark ettik. Tenis tarihimizi araştırmaya başladığımızda, tenisin topraklarımıza ilk olarak İngilizler tarafından getirilmiş ve tanıtılmış olduğunu gördük. Bu hikayeyi anlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere Birleşik Krallık Büyükelçiliği ile iş birliği yapma fikri de bu farkındalıkla ortaya çıktı. Türk tenis tarihini mercek altına alan ilk kapsamlı çalışmamız olan, 10 bölümden oluşan ve 2026 itibarıyla tamamlanacak filmimizi ve kitabımızı sizlerin huzurunda duyurmaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Proje üzerinde çalışmaya başladıktan sonra kendisini "brikolör" olarak adlandırdığını dile getiren Nezih Orhon ise şunları kaydetti:

"Brikolör, nitel araştırmayı, gazeteciliği ve belgeselciliği bir araya getiren araştırmacının tanımıdır. Yaptığımız işin kültürü, sanatı, sporu ve bir mirası bir araya getirişini anlama fırsatı yakaladım. Türk tenis tarihinin, İngilizlerle beraber yola çıkılan bu serüvenin, maalesef farklı kaynaklarda ayrı ayrı noktalarda yer aldığını fark ettim. Parçaları birleştirmek ve bir tarih inşası için mükemmel bir fırsata sahip olduğumuzu gördüm. (Belgeseldeki) Bütün görseller tarihi, gerçek kayıtlara ait farklı noktalardan, farklı arşivlerden zar zor çıkartılmış kayıtlar ama hepsini yapay zekayla canlandırdık."

Konuşmaların ardından "Raketin Sesinde Geçmişten Geleceğe" adındaki kitabın kapağı ve belgeselin fragmanı gösterildi.

Kaynak: AA

