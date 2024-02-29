Türk Yüzücüler Katar'da Madalyalar Kazandı - Son Dakika
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Spor

Türk Yüzücüler Katar'da Madalyalar Kazandı

Katar'da düzenlenen Dünya Uzun Kulvar Master Şampiyonası'nda Türk milli yüzücüler Zeynep Balto ve Ahmet Nakkaş, birer madalya kazandı. Zeynep Balto, kadınlar 400 metre serbestte gümüş madalya kazanırken, Ahmet Nakkaş ise erkekler 50 metre serbestte bronz madalya elde etti. Balto, kategorisinde 4.39.38'lik derecesiyle ikinci olurken, Nakkaş ise kategorisinde 26.46.00'lık derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

29.02.2024 16:41  Güncelleme: 16:42
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Katar'da düzenlenen Dünya Uzun Kulvar Master Şampiyonası'nda milli yüzücüler, 1'er gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Doha'daki organizasyonda Zeynep Balto, kadınlar 400 metre serbestte 25-29 yaş Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya, Ahmet Nakkaş ise erkekler 60-64 yaş kategorisi 50 metre serbestte bronz madalya elde etti

Zeynep Balto, kategorisinde 4.39.38'lik derecesiyle ikinci olurken, Ahmet Nakkaş ise kategorisinde 26.46.00'lık derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: AA

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