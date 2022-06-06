- Turkcell Granfondo 2. sezon lansmanı Beykoz'da gerçekleşti

Pedallar savaşlarda mağdur olan çocuklara yardım sağlamak için dönecek

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla 2. sezonu gerçekleştirilecek Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışının tanıtım lansmanı Gümüşsuyu Restoranda gerçekleştirildi. Lansmana Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ında katılım sağladığı etkinlikte, pedalların bu yıl Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla savaşlarda mağdur olan çocuklara yardım sağlamak için döneceği öğrenildi.

Turkcell ve Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla 2. sezonu, 12 Haziran'da düzenlenecek olan Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışının tanıtımı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ve Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz'ın katılımıyla Beykoz Gümüşsuyu Restoranda gerçekleştirilen basın toplantısı ile tanıtıldı. Serinin açılış yarışı 12 Haziran Pazar günü Beykoz'da gerçekleştirilecek. Beykoz'da organize edilen yarış, 40 km'lik kısa ve 82 km'lik uzun parkurdan oluşacak. İstanbul Boğazı eşliğinde başlayan yarış, Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı ve Polonezköy'ün ardından Beykoz'daki bitiş çizgisinde son bulacak. Yarıştan elde edilecek gelir ise Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla savaşlarda mağdur olan çocuklara ayrılan fona aktarılacak.

12 Haziran'da Beykoz Belediyesi önünden start alacak Turkcell Granfondo İstanbul yarışına 2 bin bisikletçinin katılması bekleniyor. Yarış ise 40 km'lik ve 82 km'lik parkurlardan oluşacak. Beykoz Belediyesi önünden start alacak bisikletçiler bu sene 'Barış İçin Pedallayacak' Yarıştan elde edilecek gelirle tüm dünyada savaş mağduru olan çocuklar için fon oluşturulacak. Yarışmacılar ve onları destekleyenler, savaşlarda mağdur olan çocuklara yardım gönderebilmek için Turkcell Granfondo kapsamında Kızılay ile birlikte oluşturulan sosyal medya kartlarını kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak fon toplanabilmesine katkı sağlayabilecek.

"Biz bisikleti yaşamın merkezine yerleştirmek istiyoruz"

Açıklamada bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Turkcell Granfondo İstanbul Beykoz'un 2'ncisi 12 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Ben öncelikle Turkcell ailesine çok teşekkür ediyorum. Turkcell Granfondo İstanbul bir yarışın ötesinde organizasyon aslında. Biz bisikleti yaşamın merkezine yerleştirmek istiyoruz. Arzu ediyoruz ki insanlarımız gün içerisinde kısa mesafelerde işe gidip gelirken bisiklet kullansınlar. İş esnasında bir noktadan diğer bir noktaya kısa mesafelere gidip gelirken bisiklet kullansın. Gençlerimiz gidip gelirken bisiklet kullansın. Bisikletin yaşamın merkezine yerleşmesi lazım. Bisiklet yaşamın merkezince yerleşince kesinlikle daha sağlıklı olacağız, çevremiz ile olan iletişimimiz güçlenecek. Bisiklet insana farklı bir psikoloji sunuyor. Hem insanlarla olan iletişim hem de doğayla olan iletişimde bisiklet size çok büyük kolaylıklar sağlıyor" şeklinde konuştu.