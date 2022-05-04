Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor - Son Dakika

GranFondo Yol Bisiklet Yarışı , 12 Haziran Pazar günü, Beykoz Belediyesi 'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı 2 bin bisikletçi, Beykoz'da, boğaz manzarası eşliğinde 'Barış için pedallayacak.'

Turkcell GranFondo Serisi'nin ikincisi İstanbul'da başlatıyor. Türk bisikletinde yeni bir heyecan katan serinin açılış yarışı 12 Haziran Pazar günü Beykoz'da yapılacak. Beykoz Belediyesi'nin önünden verilecek startta yer alan bisikletçiler 'Barış için Pedallayacak.' Yarıştan elde edilecek gelirle tüm dünyada savaş mağduru olan çocuklar için fon oluşturulacak. İstanbul'daki bisiklet şölenine katılmak isteyen bisikletçiler 'Turkcell GranFondo Serisi' uygulaması ya da internet sitesi üzerinden kayıtlarını yapabilecekler.