Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor - Son Dakika
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Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor

04.05.2022 11:04
Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor

GranFondo Yol Bisiklet Yarışı, 12 Haziran Pazar günü, Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

GranFondo Yol Bisiklet Yarışı, 12 Haziran Pazar günü, Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı 2 bin bisikletçi, Beykoz'da, boğaz manzarası eşliğinde 'Barış için pedallayacak.'

Turkcell GranFondo Serisi'nin ikincisi İstanbul'da başlatıyor. Türk bisikletinde yeni bir heyecan katan serinin açılış yarışı 12 Haziran Pazar günü Beykoz'da yapılacak. Beykoz Belediyesi'nin önünden verilecek startta yer alan bisikletçiler 'Barış için Pedallayacak.' Yarıştan elde edilecek gelirle tüm dünyada savaş mağduru olan çocuklar için fon oluşturulacak. İstanbul'daki bisiklet şölenine katılmak isteyen bisikletçiler 'Turkcell GranFondo Serisi' uygulaması ya da internet sitesi üzerinden kayıtlarını yapabilecekler.

KISA PARKUR 40 KM, UZUN PARKUR 82 KMGeçen yıl İstanbul'da düzenlenen ilk granfondo yol bisiklet yarışı unvanını elde eden Turkcell GranFondo İstanbul, bu yıl da 40 km'lik kısa ve 82 km'lik uzun parkurdan oluşacak. Mücadeleye İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında başlayacak olan yerli ve yabancı 2 bin bisikletçi, Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı ve Polonezköy gibi İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri arasında bir rota takip ederek yeniden Beykoz'daki bitiş noktasına gelecekler. YARIŞ ÖNCESİ BİSİKLET ŞÖLENİ Organizasyon öncesi 'Bisiklet Festivali'ne de ev sahipliği yapılacak. Beykoz sahilinde 10-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale tüm bisiklet paydaşları da ortak olacak.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

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