Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun ilk haftası yapılan maçlarla başladı.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
A Grubu:
1207 Antalyaspor- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler- Hatayspor: 2-1
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor- Kireçburnu: 12-0
Altay- Fatih Vatanspor: 2-5
Kocaeli Kadın Futbol Kulübü- Ataşehir Belediyespor: 0-4
Beşiktaş Vodafone- Fenerbahçe: 2-1
B Grubu:
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Dudullu: 1-1
Kaynak: AA
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