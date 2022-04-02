Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları yapıldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Fatih Vatanspor- Hatayspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler- Fenerbahçe: 1-2
Altay- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor: 0-10
Kocaeli Bayan FK-1207 Antalyaspor: 1-7
Ataşehir Belediyespor- Kireçburnu: 5-1
Beşiktaş Vodafone- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0
B Grubu:
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Vulfz Fatih Karagümrük: 0-3
Konak Belediyespor- Galatasaray Hepsiburada: 2-1
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Bitexen Sivasspor: 4-1
Hakkarigücü-Dudullu: 6-0
Trabzonspor-Yukatel Kayseri Kadın FK: 3-1
Kaynak: AA
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