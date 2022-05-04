Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

04.05.2022 10:09
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın yapılacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın yapılacak.

A ve B Grubu'nda tamamı yarın saat 12.00'da başlayacak maçların programı şöyle:

A Grubu:

Kireçburnu- Karadeniz Ereğli Belediyespor (Çayırbaşı)

Ataşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (İBB Esatpaşa)

Kocaeli- Fenerbahçe (Mehmet Ali Kağıtçı)

Beliktaş Vodafone- Altay (Gebze Alaettin Kurt)

Fatih Vatanspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Fatih Mimar Sinan)

Hatayspor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Kırıkhan İlçe)

B Grubu:

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim)

Trabzonspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

Yukatel Kayseri- Galatasaray Hepsiburada (Vali Nihat Canpolat Sümer)

Çaykur Rizespor-Bitexen Sivasspor (Şenol Birol Futbol Kompleksi)

Konak Belediyespor-Dudullu (Atatürk)

ALG Spor-Hakkarigücü (Batur)

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Ukraynalı Kozyrenko, 1207 Antalyaspor'la ilk 3 maçında 5 gol kaydetti Ukraynalı Kozyrenko, 1207 Antalyaspor'la ilk 3 maçında 5 gol kaydetti

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika


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