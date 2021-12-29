Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkari Gücü: 4 Sivasspor: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki stadyumda oynanan maçı, Hakkari Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti eski İl Başkanı Emrullah Gür, kurum müdürleri ve çok sayıda taraftar izledi. Evinde konuk ettiği Sivasspor'a karşı 90 dakika boyunca daha üstün bir futbol sergileyen Hakkarigücü, 31. dakikada Adam Jereko, 41. dakikada Julu, 45. dakikada Nursel Özkan ve 87. dakikada Diyan Ceyhan'ın kaydettiği gollerle maçı 4-0 kazandı. Ev sahibi takım aldığı bu galibiyetle gruptaki liderliğini sürdürüyor. - HAKKARİ