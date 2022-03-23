Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 1 Galatasaray: 0 - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 1 Galatasaray: 0

23.03.2022 16:09
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 1 Galatasaray: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 15. haftasında Hakkarigücü konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 15. haftasında Hakkarigücü konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada ev sahibi Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, 52. dakikada Damla Çoban'ın golü ile sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, Hakkari Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, VEDAŞ Destek Hizmetleri Müdürü Serhat Tekin, VEDAŞ Sistem İşletme Müdürü Ahmet Baran, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter ve çok sayıda sporsever izledi. - HAKKARİ

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 1 Galatasaray: 0
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 1 Galatasaray: 0
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 1 Galatasaray: 0

YORUMLAR
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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Galatasaray, Hakkari, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 1 Galatasaray: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 1 Galatasaray: 0 - Son Dakika
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