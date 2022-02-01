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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı

01.02.2022 10:59
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 9. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 9. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki gruptaki maç programı şöyle:

A Grubu:

12.00 Hatayspor- Karadeniz Ereğli Belediyespor (Defne Belediyesi Atatürk)

12.00 Kireçburnu- Fenerbahçe (Çayırbaşı)

12.00 Ataşehir Belediyespor- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Yenisahra)

12.00 Fatih Vatanspor-1207 Antalyaspor (Fatih Mimar Sinan)

14.00 Kocaeli Bayan Futbol Kulübü- Altay (Mehmet Ali Kağıtçı)

14.00 Beşiktaş Vodafone-Amed Sportif Faaliyetler (Gebze Alaettin Kurt)

B Grubu:

12.00 Konak Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurdu (İzmir Atatürk Stadı Yan Saha)

12.00 ALG Spor- Fatih Karagümrük (Gaziantep Batur)

12.00 Trabzonspor- Galatasaray Hepsiburada (Ahmet Suat Özyazıcı)

12.00 Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Bitexen Sivasspor (Vali Nihat Canpolat Sümer Yan Saha)

12.00 Çaykur Rizespor-Dudullu (Şenol Birol Futbol Kompleksi Sahası)

12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Hakkarigücü (Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim Saha)

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Mustafa Kemal Atatürk, Futbol, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı - Son Dakika Spor


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