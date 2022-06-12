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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Fatih Karagümrük, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ALG Spor - Son Dakika

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