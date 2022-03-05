Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

05.03.2022 16:24
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftası bugün oynanan maçlarla başladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftası bugün oynanan maçlarla başladı.

Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Beşiktaş Vodafone- Ataşehir Belediyespor: 6-3

1207 Antalyaspor- Fenerbahçe: 1-3

Amed Sportif Faaliyetler- Kireçburnu: 0-1

B Grubu:

Konak Belediyespor- Trabzonspor: 2-0

Vulfz Fatih Karagümrük-Bitexen Sivasspor: 3-0

Bitexen Adana İdmanyurdu-Yukatel Kayseri Kadın FK: 10-0

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı-ALG Spor: 0-11

Galatasaray Hepsiburada-Dudullu: 4-1

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0 Mecnun Otyakmaz: 'Bu sene kupayı kaldıracağız' Mecnun Otyakmaz: 'Bu sene kupayı kaldıracağız'

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Konak Belediyespor, Fatih Karagümrük, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç - Son Dakika


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