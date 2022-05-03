Turkcell Platinum'dan yelkende Türkiye rekoru denemesine destek - Son Dakika
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Turkcell Platinum'dan yelkende Türkiye rekoru denemesine destek

03.05.2022 10:43
Turkcell Platinum'dan yelkende Türkiye rekoru denemesine destek

Yelken sporunun Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Atilla ve Tolga Gökova kardeşler, Turkcell Platinum ana sponsorluğunda, Türkiye turu rekoru kırmak için yola çıktı.

Yelken sporunun Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Atilla ve Tolga Gökova kardeşler, Turkcell Platinum ana sponsorluğunda, Türkiye turu rekoru kırmak için yola çıktı. Yolculuklarına 2 Mayıs'ta Hopa'dan başlayan iki kardeş, motorsuz ve sadece rüzgar gücüyle ara vermeden Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçip dört denizi ve bin 500 deniz mili mesafeyi geride bırakmayı hedefliyor.

Türk yelken sporcuları Atilla ve Tolga Gökova kardeşler, Turkcell Platinum'un ana sponsorluğunda Türkiye rekoru kırmak için dört denizde yelken açmaya başladı. 2 Mayıs'ta Hopa'dan yola çıkan sporcular, İskenderun'daki bitiş noktasına ulaşmak için bin 500 mil boyunca sadece rüzgar enerjisiyle karbon ayak izi üretmeden yol alacak.

Motorsuz ve sadece rüzgar gücü ile Hopa'dan İskenderun'a ulaşmak için yola çıkan Gökova kardeşler, 16 gün hiç duraksız ve dış yardımsız gerçekleştirilmiş olan Türkiye Turu rekorunu geliştirmeye çalışacak. Bu sürede Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz olmak üzere 4 denizi aşacak yelkenciler, bu rekor girişimiyle birlikte teknolojinin doğaya özen göstererek kullanılabileceğinin ve sürdürülebilirliğin de altını çizecek. Çevre dostu teknoloji vurgusu çerçevesinde iki kardeş, Turkcell Kopilot uygulaması ile takip edilebilecek.

Yol boyunca güneş paneliyle enerji üretilecek

Doğaya özen göstermek adına yakıt olmadan sadece rüzgar gücüyle ilerleyecek olan Gökova Kardeşler, ayrıca deniz suyunu arıtarak içme suyu elde edecek. İkili, güneş panelleri ile üretilecek enerjiyle çalışacak olan Turkcell Superbox'lar sayesinde de kara ile bağlantı kuracak. Yolculuk boyunca çıkan atıklar ise kompost ile gübreye dönüştürülecek.

Denizci babanın denizci çocukları

Denizci bir babanın oğulları olan Atilla ve Tolga Gökova kardeşler, uzun yıllardır denizcilikle uğraşıyorlar. 18 yıldır profesyonel olarak yelken yarışlarına katılan Atilla Gökova; Atlantik Okyanusu, Kuzey Denizi ve Akdeniz'de toplam 100 bin deniz mili seyir tecrübesine sahip olma özelliğini taşıyor. 10 yaşından bu yana yarışlara katılan Tolga Gökova ise Atlantik Okyanusu'nu geçerek denizcilik literatürüne adını yazdıran en genç Türk kaptan olmayı başarmıştı. - İSTANBUL

Turkcell Platinum'dan yelkende Türkiye rekoru denemesine destek
Turkcell Platinum'dan yelkende Türkiye rekoru denemesine destek

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Gökova Kardeşler, İlk Duo Türkiye turu rekoru için start aldı Gökova Kardeşler, İlk Duo Türkiye turu rekoru için start aldı

Spor, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turkcell Platinum'dan yelkende Türkiye rekoru denemesine destek - Son Dakika


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