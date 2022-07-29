Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Turkcell Süper Kupa 'da yarın İstanbul 'da Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor , hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: AA

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