Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı

29.07.2022 21:54

Turkcell Süper Kupa'da yarın İstanbul'da Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Turkcell Süper Kupa'da yarın İstanbul'da Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Başakşehir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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