Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı Ankara'da yapılacak - Son Dakika
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Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı Ankara'da yapılacak

10.03.2022 11:32
Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı Ankara'da yapılacak

Türkiye'nin atletizmdeki en önemli kulüp müsabakaları arasındaki Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı, 15 Mart Salı günü Ankara'da yapılacak.

Türkiye'nin atletizmdeki en önemli kulüp müsabakaları arasındaki Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı, 15 Mart Salı günü Ankara'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle ilçesinde yapılacak organizasyonda, Turkcell Kulüpler Kros Süper Ligi ile 20 ve 18 yaş altı gruplarında da lig müsabakaları gerçekleştirilecek.

Turkcell Kulüpler Kros Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar, gelecek yıl Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanacak.

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ankara, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı Ankara'da yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı Ankara'da yapılacak - Son Dakika
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