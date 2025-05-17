Türkeli Belediye Esnafspor Kulübü Judocuları Avrupa Şampiyonası\'na Katılıyor

Türkiye Judo Şampiyonası'ndan kupa ve madalyalarla dönen Türkeli Belediye Esnafspor Kulübü sporcuları, yeni bir başarıya daha imza attı. 22-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenecek olan Veteranlar Avrupa Judo Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan 10 milli sporcu arasında, Türkeli BES'li 3 judocu yer aldı.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkeli Belediye Esnafspor Kulübü ve ülkemizi temsil edecek sporcular arasında, aynı zamanda Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olan Deniz Çolak, 100 kg sıkletinde mücadele edecek. Onunla birlikte 81 kg'da Güray Karaduman ve 90 kg'da Serdar Çolak da mindere çıkacak. Zorlu bir hazırlık döneminin ardından formda bir şekilde şampiyonaya hazırlanan sporcular, 20 Mayıs Salı günü Letonya'ya hareket edecek. Avrupa yolculuğu öncesi açıklama yapan sporcular, bu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. - SİNOP