Türkeli Belediye Esnafspor U-12 Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkeli Belediye Esnafspor U-12 Takımı Şampiyon Oldu

Türkeli Belediye Esnafspor U-12 Takımı Şampiyon Oldu

Türkeli Belediye Esnafspor'un U-12 futbol takımı, Sinop'ta düzenlenen Play-Off finalinde Sinopspor'u 1-0 yenerek kulüp tarihinin 40. yılını anlamlı bir başarıyla kutladı.

10.05.2025 21:16  Güncelleme: 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkeli Belediye Esnaf spor (BES), kulüp tarihinin 40. yılını anlamlı bir başarıyla kutladı. Türkeli BES U-12 futbol takımı, Sinop'ta düzenlenen Play-Off finalinde Sinopspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Yarı finalde Gerze Gücüspor ile karşılaşan Türkeli BES U-12 takımı, rakibini 4-2'lik skorla geçerek finale yükselmişti. Finalde ise güçlü rakibi Sinopspor'u 1-0 mağlup eden genç yetenekler, Türkeli'ye şampiyonluğu getirdi.

Bu başarıyla birlikte Türkeli BES, katıldığı üç alt yaş ligi kategorisinde 2 şampiyonluk ve 1 ikincilik elde ederek altyapı çalışmalarının meyvesini toplamış oldu. Kulübün 40. kuruluş yılına denk gelen bu başarı, ilçe spor camiası tarafından sevinçle karşılandı.

Kulüp yetkilileri, altyapıya verdikleri önemin altını çizerken, gelecek yıllarda daha büyük başarılar hedeflediklerini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sinopspor, Türkeli, Futbol, sinop, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkeli Belediye Esnafspor U-12 Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

17:33
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali sevenlerini üzdü
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
17:29
Kağıthane’de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
16:45
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
14:51
Bu hafta gök gürültülü sağanak etkili olacak
Bu hafta gök gürültülü sağanak etkili olacak
12:20
Seda Sayan eşini nasıl evliliğe ikna etti Şaşırtan itiraf geldi
Seda Sayan eşini nasıl evliliğe ikna etti? Şaşırtan itiraf geldi!
12:20
Türkiye’nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
11:59
Hollywood’daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava Sürpriz isim ifadeye davet edildi
Hollywood'daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava! Sürpriz isim ifadeye davet edildi
11:58
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar
11:57
İmzayı atması an meselesi Arda Turan’ın yeni takımını duyurdular
İmzayı atması an meselesi! Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
11:53
Aldatıldığını öğrenen kadın doktor, sarhoş şekilde girdiği küvette boğuldu
Aldatıldığını öğrenen kadın doktor, sarhoş şekilde girdiği küvette boğuldu
11:46
Anne-babalar dikkat Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
11:42
Yoğun bakıma kaldırılan Şimal’den günler sonra yeni haber
Yoğun bakıma kaldırılan Şimal'den günler sonra yeni haber
11:27
Çağdaş Atan’ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 18:32:00. #7.13#
SON DAKİKA: Türkeli Belediye Esnafspor U-12 Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.