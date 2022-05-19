Türkeli'de 19 Mayıs kutlamaları - Son Dakika
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Türkeli'de 19 Mayıs kutlamaları

19.05.2022 13:38
Türkeli'de 19 Mayıs kutlamaları

Türkeli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Türkeli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

19 Mayıs kutlama programı kapsamında, Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından çeşitli yarışmaların yer aldığı kutlama programına geçildi. Günün anlam ve önemine hitaben konuşmayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli Mürvet Kalem yaptı. Kalem, konuşmasında, "19 Mayıs, gençlik; gençlik ise gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Sizler, yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmaz.' Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından bilek güreşi, halat çekme ve çuval yarışları yapıldı. Türkeli Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencisi İrem Aysu Sönmez şiirini okudu.

19 Mayıs dolayısıyla ilçede liseler arası yapılan turnuva ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin takdim edilmesiyle program son buldu. - SİNOP

Türkeli'de 19 Mayıs kutlamaları
Türkeli'de 19 Mayıs kutlamaları
Türkeli'de 19 Mayıs kutlamaları
Türkeli'de 19 Mayıs kutlamaları
Türkeli'de 19 Mayıs kutlamaları
Türkeli'de 19 Mayıs kutlamaları

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Kocaeli'den kısa kısa Kocaeli'den kısa kısa Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkeli'de 19 Mayıs kutlamaları - Son Dakika


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