Turkish Airlines Open Belek'te Başladı

05.05.2026 23:16
Belek'teki Turkish Airlines Open'da Mikael Lindberg lider, 32 ülkeden 156 oyuncu katıldı.

DÜNYA ve Avrupa golfünün ünlü yıldızlarını buluşturan Turkish Airlines Open, Belek'te başladı. Regnum, National Golf Kulübü'ndeki turnuvanın ilk gününü İsveçli Mikael Lindberg 66 vuruşla lider bitirirken, saha rekorunu da egale etti. İspanyol Alejandro Del Rey, İskoç Ewen Ferguson ve Güney Afrikalı Daniel Van Tonder ise ilk raundu 67 vuruşla tamamladı.

DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında yer alan Turkish Airlines Open, Belek'teki Regnum, National Golf Kulübü'nde başladı. 32 ülkeden 156 oyuncunun katıldığı turnuvanın açılış raundunu 62 oyuncu eksi skorlarla tamamladı. 2 milyon 750 bin dolar toplam ödüllü turnuvanın ilk gününü İsveçli Mikael Lindberg 66 vuruşla (-6) lider bitirdi. İlk raunda 10'uncu çukurdan başlayan 33 yaşındaki oyuncu, son 10 çukurda altı birdie yapmayı başardı. Lindberg, geçen hafta Volvo Çin Açık'ta üçüncü olarak kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti. Mikael Lindberg'in ardından İspanyol Alejandro Del Rey, İskoç Ewen Ferguson ve Güney Afrikalı Daniel Van Tonder, 67 vuruşla (-5) ilk günü ikinci sırada geçti.

Aralarında son şampiyon Fransız Martin Couvra'nın da bulunduğu beş oyuncu da ilk raundu 68 vuruşla (-4) zirve takibini sürdürdü. Turnuvaya katılan 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari ise ilk günü 69 vuruşla (-3) bitirdi.

TÜRK OYUNCULAR DA SAHADA

176 ülkede yayınlanan Turkish Airlines Open'ın ilk gününde dört Türk oyuncu da sahaya çıktı. Türk golfçüler arasından en iyi skoru Leon Açıkalın kaydetti. Leon günü 74 vuruşla bitirirken, Taner Yamaç 75, Mutlu Güner de ilk raundu 76 vuruşla (+4) tamamladı. Turnuvaya amatör olarak katılan İbrahim Tarık Aslan 78 vuruşla açılış raundunu noktaladı.

YANAKIEV VE TEDER TARİH YAZDI

Turkish Airlines Open'a katılan iki amatör oyuncu Yordan Yanakiev ve Richard Teder de Regnum, National Golf Kulübü'nde kendi ülkeleri adına tarih yazdı. 76 vuruşla (+4) günü bitiren 17 yaşındaki Yanakiev, DP Dünya Turu'nda sahaya çıkan ilk Bulgar oyuncu unvanını elde etti. 2026 Türkiye Amatör Açık şampiyonu olarak Turkish Airlines Open için wild card alan Richard Teder ise DP Dünya Turu'nda turnuva oynayan ikinci Estonyalı oldu. Mart ayında saha rekoru kırarak Regnum Pro-Am şampiyonu olan İngiliz Pavan Sagoo da ilk raundu 79 (+7) ile bitirerek son iki güne kalma şansını zora soktu.

YAYIN D-SMART'TA

3 Mayıs Pazar günü sona erecek turnuvaya Turkish Airlines isim sponsorluğunu yaparken T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, GoTurkiye.com ve Türkiye Golf Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen turnuvaya Regnum Hotels, DP World, Lumberjack, RMK Yachts, Noyan Golf Travel, TAV Fraport, Süral Su, Johnson Matrix, Golf International ve Anadolu Hastanesi sponsorluk desteği veriyor. Sporseverler www.biletix.com sitesinden günlük ya da kombine bilet alarak turnuvayı takip ederken dev organizasyon, her gün saat 12.30'dan itibaren canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan izlenebiliyor.

Kaynak: DHA

