Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası Kazananları Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası Kazananları Belli Oldu

Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası Kazananları Belli Oldu

Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası'nda Walker Toomes şampiyon oldu. Turnuvada Nan Park ikinci, Gantulga Erdene ise üçüncü sırayı elde etti. 2-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte, THY'nin spora verdiği destek bir kez daha gözler önüne serildi.

07.12.2024 15:47  Güncelleme: 16:31
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Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası'nın kazananları belli oldu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), - ANTALYA'da gerçekleştirilen Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası'nda Walker Toomes şampiyon, Nan Park ikinci ve Gantulga Erdene üçüncü oldu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) kendi adıyla düzenlediği ve kısa sürede önemli amatör golf turnuvalarından biri haline gelen Turkish Airlines World Golf Cup'ın kazananları belli oldu. 2-6 Aralık tarihlerinde Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya THY'nin kurumsal müşterilerinin yanı sıra iş dünyasından önemli isimler katıldı. Turnuvada mücadele eden Walker Toomes, 140 puan alarak şampiyonluğu kazandı. Nan Park, 91 puanla ikinci ve Gantulga Erdene 89 puanla üçüncü oldu.

Bu sene düzenlenen 110'dan fazla Turkish Airlines World Golf Cup turnuvasında 9 binin üzerinde oyuncu bir araya getirildi. THY Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Turkish Airlines World Golf Cup, THY'nin spora ve sporculara verdiği desteğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti. Turnuvanın, amatör golfçüleri bir araya getirmenin ötesine geçen spor etkinliği olduğunu kaydeden Olmuştur, "Bu turnuva farklı kültürleri ve insanları buluşturarak dostluk ve iş birliği köprüleri kuruyor. Bu yıl Antalya'da gerçekleştirdiğimiz büyük final hem oyuncular hem de izleyiciler açısından unutulmaz anlara sahne oldu. Tüm katılımcılarımıza ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Turkish Airlines World Golf Cup turnuvası ilk kez 2013 yılında 12 ülkede düzenlendi. Şu anda 70'ten fazla ülkede düzenlenen turnuva, etkinliği dünyanın en büyük ve en kapsamlı kurumsal amatör golf serisi haline getirdi. Gloria Hotels & Resorts ve Ruck & Maul'un sponsorluğunda bu sene dokuzuncusu düzenlenen turnuva, dünyanın dört bir yanından binlerce golf amatörü ve tutkununu ağırladı.

Kaynak: DHA

Havacılık, Etkinlik, Antalya, Aralık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası Kazananları Belli Oldu - Son Dakika

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