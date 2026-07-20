Türkiye 11. Sırada Kaldı - Son Dakika
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Türkiye 11. Sırada Kaldı

Türkiye 11. Sırada Kaldı
20.07.2026 16:28
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FIBA, Türkiye'nin 770.6 puanla erkekler dünya sıralamasında 11. sırayı koruduğunu açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından açıklanan erkekler dünya sıralamasında Türkiye, 770.6 puanla 11. sıradaki yerini korudu. ABD, 920.7 puanla ilk basamakta bulunurken, Almanya 843.6 puanla ikinci, Sırbistan ise 836.6 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde üçüncü pencere maçlarının sona ermesiyle erkekler dünya sıralamasını açıkladı. Buna göre Türkiye, 770.6 puanla 11. sıradaki yerini korudu. Sıralamada 920.7 puanla ABD ilk sırada yer alırken, Almanya 843.6 puanla ikinci, Sırbistan ise 836.6 puanla üçüncü sırada bulundu.

Listenin ilk beşinde yer alan ABD, Almanya, Sırbistan, Fransa ve Kanada, üçüncü pencere maçlarını yenilgisiz tamamlayarak sıralamadaki yerlerini korudu. Üçüncülük yarışında Sırbistan, Fransa ve Kanada arasındaki puan farkı ise 1.5 puanın altına indi.

FIBA ayrıca, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nin ağustos ayında oynanacak dördüncü pencere maçlarının ardından açıklanacak dünya sıralamasında 'Galibiyet Farkı Faktörü' için yeni bir uygulamaya geçileceğini duyurdu. Mevcut sistemde 15 sayı ve üzerindeki galibiyetlere ek puan verilirken, yeni uygulamayla birlikte 30 sayı ve üzeri farkla kazanılan karşılaşmalarda takımın maç puanı daha yüksek bir katsayıyla çarpılacak. Böylece sahadaki farklı galibiyetlerin sıralama puanına daha fazla yansıması sağlanacak.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 takım şöyle:

1- ABD - 920.7 puan

2- Almanya - 843.6 puan

3- Sırbistan - 836.6 puan

4- Fransa - 836.0 puan

5- Kanada - 831.4 puan

6- İspanya - 798.1 puan

7- Avustralya - 796.8 puan

8- Arjantin - 783.1 puan

9- Brezilya - 776.6 puan

10- Litvanya - 773.7 puan

11- Türkiye - 770.6 puan

12- Letonya - 759.4 puan

13- Yunanistan - 756.2 puan

14- Slovenya - 728.0 puan

15- İtalya - 721.4 puan

16- Porto Riko - 676.5 puan

17- Finlandiya - 676.0 puan

18- Karadağ - 647.2 puan

19- Polonya - 622.7 puan

20- Gürcistan - 580.8 puan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye 11. Sırada Kaldı - Son Dakika

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