Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Finlandiya'yı Yendi

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Finlandiya'yı 84-60 yendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Girit adasındaki Nea Alikarnassos Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ay-yıldızlılar 44-31 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununa devam eden milli takım, maçı 84-60 kazandı.
Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki son maçında yarın İspanya ile karşılaşacak.
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