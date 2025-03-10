Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Takımı Şampiyonaya Hazırlanıyor

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde zorlu rakiplerle yapacağı karşılaşmalara hazırlanan Türkiye milli takımı, A Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

İstanbul'da 20-29 Ağustos'ta düzenlenecek şampiyonada A Grubu'nda Avusturya, İsviçre, İrlanda ve İzlanda'ya karşı parkede mücadele verecek ay-yıldızlılar, başantrenör Nevriye Yılmaz yönetiminde hazırlıklarını Kocaeli'de gerçekleştirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, öncelikli hedeflerinin 2 yıldır mücadele ettikleri B Ligi'nden A Ligi'ne çıkmak olduğunu belirterek aynı zamanda 18 yaş altı, 20 yaş altı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda oynayabilecek oyuncular yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Geniş oyuncu kadrosuna sahip olduklarını dile getiren Yılmaz, çağrılmayan oyuncuları takip ettiklerine de değindi.

Türk kadın basketbolunun yaygınlaşması için katılımın daha çok olmasını istediklerini dile getiren Yılmaz, "Şu an 30 kişilik oyuncu havuzumuz var ancak bunu 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Umarım zaman içerisinde federasyonun çalışmalarıyla güzel bir oyuncu havuzu oluşur." dedi.

Grupta yer alan rakip takımların güçlü ve zayıf yönlerinin bulunduğuna işaret eden Yılmaz, "Rakiplerden çok önce kendi oyunumuza odaklanıp, geniş rotasyonda doğru basketbol oynamak istiyoruz. Oyuncularımın da rakipten çok kendi oyunlarına odaklanmalarının önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Secerlioğlu: "Gruptan çıkmayı hedefliyoruz"

Milli basketbolcu Naz Secerlioğlu da hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu ifade etti.

Secerlioğlu, kampta yer alan oyuncuların birbirlerini uzun zamandır tanımasının kendileri için avantaj olduğunu anlatarak "Geçen yıl gruplardan çıkamamıştık ama bu yıl takım olarak gruptan çıkmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Şampiyona için önlerinde uzun zaman olduğuna dikkati çeken Secerlioğlu, yaz aylarında daha zorlu kamplar yapacaklarını kaydetti.