Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Fransa'ya 3-0 yenildi

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonasının grup aşamasındaki üçüncü maçında Fransa'ya 3-0 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 25-21, 25-18 ve 25-18 set sonuçlarıyla kaybederek 2. yenilgisini yaşadı.
Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, dördüncü maçını 14 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te Polonya ile oynayacak.
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