Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Ukrayna ile karşılaşacak

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup 6. maçında yarın Ukrayna ile karşılaşacak.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Levski Sofya Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.
Grupta oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 5. sırada yer alan millilerin gruptan çıkma şansı bulunmuyor.
Grubu ilk 2 sırada tamamlayan ekipler yarı finalde, diğer 2. Grup'tan gelen 2 takımla eşleşecek.
Milliler, gruptaki son maçında ise 18 Temmuz Perşembe günü Avusturya'yla karşı karşıya gelecek.
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