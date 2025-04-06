Türkiye 18 Yaş Altı Hentbol Şampiyonası'nda

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın da katılacağı Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası, yarın Tunus'ta başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 7-12 Nisan tarihlerindeki organizasyona Kurambeliye ve Hammamet kentleri ev sahipliği yapacak.

Ay-yıldızlı hentbolcular, 11 takımın mücadele edeceği şampiyonada İspanya, Sırbistan, Romanya ve Mısır ile beraber A Grubu'nda yer alacak.

Gruplarında ilk 2'ye giren takımların yarı finale yükseleceği turnuvada sıralama ve final maçları, 11-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Milli takım, 8 Nisan Salı günü Sırbistan, 9 Nisan Çarşamba günü Romanya ve Mısır, 10 Nisan Perşembe günü ise İspanya ile karşılaşacak.