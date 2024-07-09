Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Türkiye 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Kuzey İrlanda'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belfast'ta bulunan Green Island Football Club Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Soykan Başar yönetiminde yoğun yağış altında gerçekleştirildi.
Antrenmanın ilk bölümünde kanat çalışmaları ve orta organizasyonları yapan futbolcular, son bölümde taktik çalıştı.
Milliler, 15-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonanın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
Türkiye, şampiyonadaki ilk maçında 16 Temmuz Salı günü Fransa ile karşılaşacak.
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