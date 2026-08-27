Türkiye, 19 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi'nde 2 Takımla - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, 19 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi'nde 2 Takımla

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ve Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye, 19 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla boy gösterecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna doğrudan katılan Galatasaray ile elemelerde rakiplerini geçen Fenerbahçe, turnuvanın lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe, daha önce 2001-2002 sezonunda aynı anda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

19 yıllık hasret

Türkiye, 19 yıl sonra Avrupa'nın en büyük kupasına 2 takımla katılıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ismiyle 1992-1993'ten itibaren oynanmaya başlanan organizasyonda Türk takımları, bugüne kadar bir sezonda en fazla 2 takımla katılabildi.

Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ya da lig aşamasında son olarak 2007-2008 sezonunda 2 takımla yer aldı.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Beşiktaş, turnuvada Türkiye'yi temsil etti.

Beşiktaş, 6 puan topladığı A Grubu'nda son sırada yer aldı ve turnuvadan elendi.

Fenerbahçe ise o sezon çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi ve Chelsea'ye elenerek yarı finalin kapısından döndü.

6. kez 2 takımla

Türk takımları, "Devler Ligi"nde grup ya da lig aşamasına Fenerbahçe'nin dünkü başarısıyla 6. kez 2 takımla katılma hakkı kazandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etti.

Galatasaray ve Beşiktaş, 1997-1998, 2000-2001 ve 2003-2004'te UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına birlikte kaldı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş ise 2007-2008'de Devler Ligi'nde birlikte Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup ya da lig aşamasında 2 Türk takımının aynı anda mücadele ettiği sezonlar şöyle:

SezonTakımlar
1997-1998Galatasaray, Beşiktaş
2000-2001Galatasaray, Beşiktaş
2001-2002Fenerbahçe, Galatasaray
2003-2004Beşiktaş, Galatasaray
2007-2008Fenerbahçe, Beşiktaş
2026-2027Galatasaray, Fenerbahçe

Galatasaray ve Fenerbahçe 2. kez birlikte katılıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe, "Devler Ligi" tarihinde ikinci kez turnuvada birlikte yer alacak.

İki takım, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etti.

Galatasaray o sezonda Devler Ligi'nde ikinci grup aşamasına yükselirken, Fenerbahçe ilk grup aşamasını puansız tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, 19 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi'nde 2 Takımla - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni
Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz
Beşiktaş’ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı
Milas’taki yangın alanı imara açıldı mı İddialara yanıt geldi Milas'taki yangın alanı imara açıldı mı? İddialara yanıt geldi

12:55
Uçak kalktı geliyor Şampiyonlar Ligi’ne giden Fenerbahçe’den ilk transfer bombası
Uçak kalktı geliyor! Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'den ilk transfer bombası
12:34
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin “faili meçhul“ başvurusu reddedildi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin "faili meçhul" başvurusu reddedildi
12:04
MSB’den SDGYPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:55
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 12:57:30. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, 19 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi'nde 2 Takımla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement