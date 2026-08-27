Türkiye, 19 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi'nde 2 Takımla
Galatasaray ve Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.
Türkiye, 19 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla boy gösterecek.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna doğrudan katılan Galatasaray ile elemelerde rakiplerini geçen Fenerbahçe, turnuvanın lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek.
Galatasaray ve Fenerbahçe, daha önce 2001-2002 sezonunda aynı anda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.
19 yıllık hasret
Türkiye, 19 yıl sonra Avrupa'nın en büyük kupasına 2 takımla katılıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi ismiyle 1992-1993'ten itibaren oynanmaya başlanan organizasyonda Türk takımları, bugüne kadar bir sezonda en fazla 2 takımla katılabildi.
Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ya da lig aşamasında son olarak 2007-2008 sezonunda 2 takımla yer aldı.
Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Beşiktaş, turnuvada Türkiye'yi temsil etti.
Beşiktaş, 6 puan topladığı A Grubu'nda son sırada yer aldı ve turnuvadan elendi.
Fenerbahçe ise o sezon çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi ve Chelsea'ye elenerek yarı finalin kapısından döndü.
6. kez 2 takımla
Türk takımları, "Devler Ligi"nde grup ya da lig aşamasına Fenerbahçe'nin dünkü başarısıyla 6. kez 2 takımla katılma hakkı kazandı.
Galatasaray ve Fenerbahçe, daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etti.
Galatasaray ve Beşiktaş, 1997-1998, 2000-2001 ve 2003-2004'te UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına birlikte kaldı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş ise 2007-2008'de Devler Ligi'nde birlikte Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup ya da lig aşamasında 2 Türk takımının aynı anda mücadele ettiği sezonlar şöyle:
|Sezon
|Takımlar
|1997-1998
|Galatasaray, Beşiktaş
|2000-2001
|Galatasaray, Beşiktaş
|2001-2002
|Fenerbahçe, Galatasaray
|2003-2004
|Beşiktaş, Galatasaray
|2007-2008
|Fenerbahçe, Beşiktaş
|2026-2027
|Galatasaray, Fenerbahçe
Galatasaray ve Fenerbahçe 2. kez birlikte katılıyor
Galatasaray ve Fenerbahçe, "Devler Ligi" tarihinde ikinci kez turnuvada birlikte yer alacak.
İki takım, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etti.
Galatasaray o sezonda Devler Ligi'nde ikinci grup aşamasına yükselirken, Fenerbahçe ilk grup aşamasını puansız tamamlayarak turnuvaya veda etti.
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