Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonasında finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu lider tamamlayarak yarı finalde Polonya'yı mağlup etti.

16.08.2024 18:16
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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonasında finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren ay-yıldızlılar, yarı finalde Polonya'nın karşısına çıktı.

Milli takım, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan maçı 25-14, 22-25, 25-17 ve 25-18 set sonuçlarıyla kazandı.

Şampiyonadaki 8. maçından da galip ayrılan Türkiye, yarın TSİ 18.30'da başlayacak finalde, İtalya- Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

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