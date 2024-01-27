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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ı 3-2 yenerek finallere katılma hakkı elde etti - Son Dakika
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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ı 3-2 yenerek finallere katılma hakkı elde etti

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur final maçında Sırbistan'ı 3-2 yenerek, finallere katılma hakkı elde etti. Milli takım, üstün bir oyun sergileyerek karşılaşmayı kazandı ve Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde etti.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Sırbistan\'ı 3-2 yenerek finallere katılma hakkı elde etti
27.01.2024 - 22:37,
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Salon: TVF Beştepe

Hakemler: Andrei Dan (Romanya), Symeon Tononidis (Yunanistan)

Sırbistan: Mateska, Kirov, Vidacic, Mihajlovic, Mijacic, Baic (Zigic, Krickovic, Stanojevic, Ivkovic)

Türkiye: Dilay Özdemir, Liza Safronova, Nisan Eroğuz, Beren Yeşilırmak, Eylül Durgun, Begüm Kaçmaz (İlayda Naz Gergef, Helin Kayıkçı, Bianka İlayda Mumcular, Defne Başyolcu, Bilge Paşa)

Setler: 15-25, 25-23, 25-20, 21-25, 10-15

Süre: 113 dakika (21, 26, 25, 25, 16)

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur final maçında Sırbistan'ı 3-2 yenerek, finallere katılma hakkı elde etti.

İlk setin başından sonuna kadar üstün oynayan milli takım, bu seti Eylül Durgun'un kullandığı set sayısıyla 25-15 kazandı.

Çekişmeli geçen ikinci setin son bölümünde etkili olan Sırbistan, Mijacic'in kullandığı set sayısıyla 25-23 kazanarak skoru 1-1 yaptı.

Sırbistan, 3. seti de 25-20 alarak 2-1 öne geçerken, Türkiye sonraki sette etkili bir oyun sergileyerek skoru 14-18'e getirerek Sırbistan'a mola aldırdı. Ardından üst üste skor üreten Sırbistan 19-19 eşitliği sağlasa da kalan bölümde etkili oynayan milli takım, dördüncü seti 21-25 kazanarak skoru 2-2 yaptı ve maçı karar setine taşıdı.

Son sete iyi başlayan Türkiye, 7-4 üstünlük sağladı. Kalan bölümde de seyircinin yoğun desteğiyle etkili oyununu sürdüren Türkiye, bu seti 15-10 maçı da 3-2 kazandı.

2024 Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur maçlarını şampiyon olarak tamamlayan milli takım, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde etti.

Milli takımın final karşılaşmasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

Kaynak: AA
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