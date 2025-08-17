Türkiye 2025 Dünya Oyunları'nda 5 Madalya Kazandı

2025 Dünya Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 1 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.
Olimpiyat programına giremeyen dalların yer aldığı organizasyonun 12'ncisi, Çin'in Çengdu kentinde düzenlendi. 34 branşta yapılan oyunlar 11. gün müsabakalarıyla sona erdi.
Oyunlara 22 sporcuyla katılan Türkiye, 1 altın ve 4 gümüş madalya elde etti.
Karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda şampiyon oldu.
Aybüke Kılınç (kick boks), Emin Özer (kick boks), Kübra Kocakuş (muaythai) ve İnci Öztürk (boules) ise gümüş madalya aldı.
