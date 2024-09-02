Edirne'de 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Edirne'de 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Heyecanı

Edirne\'de 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Heyecanı

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 7-8 Eylül tarihlerinde Meriç Nehri'nde gerçekleşecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın organizasyonunu en iyi şekilde tamamlayacaklarını açıkladı. 28 ülkenin katılım göstereceği şampiyonada 600'e yakın sporcu yer alacak. Ertürk, Edirne'de düzenlenen bu büyük organizasyonun tarihi bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, gelecekte dünya şampiyonası düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti.

02.09.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 7-8 Eylül'de Meriç Nehri'nde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nı en iyi şekilde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ertürk, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 5 yıllık hayalin Avrupa şampiyonası organize ederek "ete kemiğe" büründüğünü söyledi.

Şampiyona için Edirne'de 28 ülkeyi ağırlayacaklarını belirten Ertürk, "Elimizden geldiği kadar onları en iyi şekilde ağırlayıp bundan sonra her zaman 'U23 Avrupa Şampiyonası' denince akıllarda güzel hatıralar bırakmak istiyoruz. Bu hem Türkiye Kürek Federasyonu için çok önemli bir an, tarihimizde ilk kez uluslararası yarış yapıyoruz. Hem de Edirne için çok güzel bir organizasyon. Elimizden geldiğince hatasız bir şekilde organizasyonunu tamamlamak en büyük amacımız." dedi.

Ertürk, şampiyonaya 28 ülkenin kayıt yaptırdığını, 600'e yakın sporcunun Meriç Nehri'nde yarışacağını ifade etti.

Edirne'de iki hafta arayla 2 büyük yarış düzenleneceğini anlatan Ertürk, Balkan şampiyonasında takım halinde şampiyon olacaklarına inandığını, Avrupa şampiyonasında da İstiklal Marşı'nı birden fazla kez okutmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Hedeflerinin Meriç Nehri'nde dünya şampiyonası düzenlemek olduğunu vurgulayan Ertürk, Edirne'de kürek branşında sporcu eğitim merkezi (SEM) kurulacak olmasının önemine dikkati çekerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Meriç Nehri, Türkiye, edirne, Eylül, Spor, Uluslararası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne'de 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
23:16 Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı
22:44 Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 15:00:13. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement