Türkiye 3-1 ile Avantaj Sağladı

(İSTANBUL) - Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta Macaristan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan A milliler rövanş maçı için avantaj sağladı.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul'da ağırladığı Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek A Ligi'ne yükselme yolunda önemli bir avantaj sağladı. Milli Takım'ın gollerine Orkun Kökçü, Kerem Aktükoğlu ve İrfan Can Kahveci imza attı.

Mücadeleye hızlı başlayan Ay-Yıldızlılar, henüz 9. dakikada Orkun Kökçü'nün attığı şık golle 1-0 öne geçti. Macaristan, 25. dakikada Schafer'in golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1'lik skorla sona erdi. İkinci yarıya tempolu başlayan milliler, 65. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşuyla 2-1 öne geçti.

Golden sonra oyuna giren İrfan Can Kahveci, 73. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı ve skoru 3-1'e getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Türkiye, Macaristan karşısında 3-1'lik galibiyetle tur için avantajı kaptı.