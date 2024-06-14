Türkiye 3. Lig'de Talasgücü Belediyespor 4. Grup'ta yer aldı

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2024-2025 futbol sezonunda Türkiye 3. Lig'de mücadele edecek takımların grupları belli oldu. Talasgücü Belediyespor, bu kez 4.Grup'ta yer aldı.

Türkiye 3. Lig'de gruplar belli oldu. Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor'un da aralarında olduğu 64 takımın mücadele edeceği Türkiye 3. Ligi için grup kuraları çekildi. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında sarı lacivertliler, yeni sezonda 4. Grup'ta kendine yer buldu.

16 takımın yeraldığı 4. Grup'ta Denizlispor, Edirnespor, 1926 Polatlıspor, Ağrı 1970 spor, Bergama Sportif Faaliyetler, Büyükçekmece Tepecikspor, Talasgücü Belediyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor, Kırıkkalegücü, Mardin 1969spor, Niğde Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Orduspor 1967, Sebat Gençlikspor, Turgutluspor, Zonguldak Kömürspor

Türkiye 3. Ligi'nde sezon 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Ligin ikinci yarısı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 26 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacak. - KAYSERİ