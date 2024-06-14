Türkiye 3x3 Basketbol Milli Takımları Avrupa Kupası Eleme Maçlarına Gidiyor

Basketbolda 3x3 A Erkek ve A Kadın Milli Takımları, Avrupa Kupası Eleme karşılaşmaları oynamak üzere Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gitti.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kupası Eleme müsabakaları FIBA 3x3 YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
3x3 A Erkek Milli Takımı maç programı şu şekilde:
Yarın:
15.20 Polonya-Türkiye
18.00 Estonya-Türkiye
16 Haziran Pazar:
12.15 Türkiye-Almanya
3x3 A Kadın Milli Takımı maç programı şu şekilde:
Yarın:
14.20 Ukrayna-Türkiye
17.10 Estonya-Türkiye
20.15 Türkiye-Polonya
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