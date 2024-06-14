Türkiye 3x3 Basketbol Milli Takımları Avrupa Kupası Eleme Maçlarına Gidiyor - Son Dakika
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Türkiye 3x3 Basketbol Milli Takımları Avrupa Kupası Eleme Maçlarına Gidiyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 3x3 A Erkek ve A Kadın Milli Takımları, Avrupa Kupası Eleme karşılaşmaları için Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gitti. Maçlar FIBA 3x3 YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Erkek Milli Takımı'nın maç programı Polonya, Estonya ve Almanya ile oynanacak maçları içerirken, Kadın Milli Takımı'nın programında Ukrayna, Estonya ve Polonya ile karşılaşmalar yer alıyor.

14.06.2024 21:47
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Basketbolda 3x3 A Erkek ve A Kadın Milli Takımları, Avrupa Kupası Eleme karşılaşmaları oynamak üzere Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kupası Eleme müsabakaları FIBA 3x3 YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

3x3 A Erkek Milli Takımı maç programı şu şekilde:

Yarın:

15.20 Polonya-Türkiye

18.00 Estonya-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.15 Türkiye-Almanya

3x3 A Kadın Milli Takımı maç programı şu şekilde:

Yarın:

14.20 Ukrayna-Türkiye

17.10 Estonya-Türkiye

20.15 Türkiye-Polonya

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye 3x3 Basketbol Milli Takımları Avrupa Kupası Eleme Maçlarına Gidiyor - Son Dakika

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