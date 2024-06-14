Türkiye 3x3 Basketbol Milli Takımları Avrupa Kupası Eleme Maçlarına Gidiyor

Spor

Basketbolda 3x3 A Erkek ve A Kadın Milli Takımları, Avrupa Kupası Eleme karşılaşmaları oynamak üzere Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kupası Eleme müsabakaları FIBA 3x3 YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

3x3 A Erkek Milli Takımı maç programı şu şekilde:

Yarın:

15.20 Polonya-Türkiye

18.00 Estonya-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.15 Türkiye-Almanya

3x3 A Kadın Milli Takımı maç programı şu şekilde:

Yarın:

14.20 Ukrayna-Türkiye

17.10 Estonya-Türkiye

20.15 Türkiye-Polonya