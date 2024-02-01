 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları sona erdi

Güney Kore\'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları sona erdi

Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları sona erdi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre, Türk sporcular Derya Emekçi ve Berat Aybar'ın taşıdığı Türk bayrağıyla yapılan kapanış töreninde, Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran Muhammed Bozdağ da yer aldı. Türkiye, oyunlarda 3'e 3 buz hokeyi, kısa kulvar sürat pateni, alp disiplini, biatlon ve curling disiplinlerinde toplam 24 sporcuyla yer aldı.

01.02.2024 17:55  Güncelleme: 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları sona erdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre, 19 Ocak'ta başlayan oyunların kapanış töreni, Gangneung Hokey Merkezi'nin yanındaki açık alanda yapıldı.

Törende, Türk bayrağını milli sporcular Derya Emekçi ve Berat Aybar taşıdı.

Hafif kar yağışı altında gerçekleştirilen kapanış törenine, oyunlarda yarışan 1801 sporcu ile 1984 gönüllü katıldı.

Türkiye oyunlarda 3'e 3 buz hokeyi, kısa kulvar sürat pateni, alp disiplini, biatlon ve curling disiplinlerinde toplam 24 sporcuyla yer aldı.

Kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metrede ikinci olan Muhammed Bozdağ, oyunlar tarihinde Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Güney Kore, Gençlik, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 19:06:07. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement