Türkiye, 9-12'ncilik klasman maçında Letonya'ya mağlup oldu

Spor

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 9-12'ncilik klasman maçında Letonya'ya 76-64 mağlup oldu.

Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, 9-12'ncilik klasman maçında Letonya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 42-31 geride tamamlayan milliler, sahadan 76-64 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, 11-12'ncilik klasman maçında 11 Ağustos Pazar günü Polonya ile karşılaşacak.