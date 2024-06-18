Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan ile karşılaşıyor

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında bu akşam Gürcistan ile kozlarını paylaşıyor. Palu Belediyesi tarafından ilçe meydanında kurulan dev ekran ekranda vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı ilk sınavını Gürcistan karşısında veriyor. Kritik mücadele saat 19.00 itibarıyla başladı. Tüm yurtta olduğu gibi Elazığlılar da maça yoğun ilgi gösterdi. Palu Belediyesi maç izlemek isteyen vatandaşlar için ilçe meydanına dev ekran kurdu. - ELAZIĞ