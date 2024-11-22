Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Rakibi Macaristan Oldu

Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan bir üst lige çıkan veya düşen son takımları belirleyecek play-off aşaması kura çekimi, TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Ay-yıldızlıların Play-Off Turu'ndaki rakibi Macaristan oldu. Play-Off maçları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında üstünlük kuran taraf adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak. UEFA Uluslar Ligi'nde bir sonraki turnuva 2026 yılının sonbahar mevsiminde başlayacak.

Eşleşmedeki ilk maç 20 Mart Perşembe günü Türkiye'de oynanacak. Rövanş mücadele ise 23 Mart Pazar günü deplasmanda olacak.