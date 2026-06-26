Türkiye, ABD'yi 3-2 Yendi - Son Dakika
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Türkiye, ABD'yi 3-2 Yendi

26.06.2026 07:22
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A Milli Takım, D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya geldi. TSİ 05.00'te başlayan karşılaşmada Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal düdük çaldı. Ghorbal'ın yardımcılıklarını ise Mokrane Gourari ve Abbes Zerhouni üstlendi. A Milli Futbol Takımı mücadeleye "Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz" 11'i ile çıktı. ABD ise "Turner, Scally, Robinson, McKenzie, Trusty, McKennie, Berhalter, Reyna, Aaronson, Weah ve Pepi" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ABD oldu. 2'nci dakikada Berhalter'in sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte bomboş kalan Trusty, sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. Milliler, bu gole 10'uncu dakikada cevap verdi. Oğuz Aydın'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, sağdan ceza sahasına girer girmez penaltı noktasına doğru yerden çevirdi. Arda Güler, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. Türkiye, 29'uncu dakikada öne geçti. Arda'nın pasıyla sol kanattan son çizgiye inen Eren Elmalı'nın içeri çevirdiği topla altıpasın üstünde buluşan Orkun, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Amerika, 49'uncu dakikada eşitliği yakaladı. Kullanılan uzun taç sonrasında savunmamızın uzaklaştırmak istediği top ceza sahasının hemen dışında Berhalter'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2. Amerika, 61 ve 63'üncü dakikalarda gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Pulusic'in vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Hemen ardından Amerika bu kez direğe takıldı. Scally'nin ortasında Pepi'nin ıskaladığı top Pulusic'e çarpıp kaleye yöneldi. Uğurcan'ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top direkten oyun alanına döndü. 72'nci dakikada Orkun'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız, içeri doğru kat edip şutunu çekti, top az farkla auta gitti. 90+8'inci dakikada Türkiye öne geçti. İki rakibinden şık şekilde sıyrılan Arda Güler, pasını Salih Özcan'a verdi. Salih'in ortasında savunmadan seken top arka direkte Can Uzun'un önünde kaldı. Can'ın içeriye çevirdiği topu altıpasın üstünde Kaan Ayhan yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 3-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, grubun son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türkiye, ABD'yi 3-2 Yendi - Son Dakika

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