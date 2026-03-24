Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası Başladı
Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası Başladı

Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası Başladı
24.03.2026 21:39
Türkiye Open 2026’da Türk sporcular 116 madalya kazandı, organizasyon 67 ülkeden binlerce sporcu ile sürüyor.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Türkiye Open 2026) başladı. Türk sporcular poomsae branşında 36 altın, 34 gümüş ve 46 bronz olmak üzere toplam 116 madalya kazandı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde tüm kategorilerde poomsae müsabakaları yapıldı. Türk sporcular, poomsae branşında 44 kategoride yapılan yarışmalarda 36 altın, 34 gümüş ve 46 bronz olmak üzere toplam 116 madalya elde etti.

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde sporculara madalyaları; Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Dünya Taekwondo Federasyonu Teknik Delegesi Usman Dildar, Dünya Taekwondo Federasyonu Poomsae Komite Üyesi Nuri Shirali, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Engin Sarıkaya, Türkiye Taekwondo Federasyonu Genel Sekreteri Emrah Taşdemir, Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erişik, Türkiye Taekwondo Federasyonu Özel Kalem Müdürü Alper Kara, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cumhur Dönmez, Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Tosun, KPNP Avrupa Direktörü Abdullah Ünlübay, Türkiye Taekwondo Poomsae Milli Takım Teknik Direktörü Şaban Değirmenci ve Para Taekwondo Milli Takım Teknik Sorumlusu Halil İbrahim Mercimek takdim etti.

Genç yeteneklerden elit sporculara kadar toplam 67 ülkeden 2 bin 552 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın para taekwondo branşında hem kyorugi hem de poomsae karşılaşmaları ile devam edecek. Turnuvada 26-27 Mart tarihlerinde yıldızlar, 28-29 Mart'ta gençler, 30-31 Mart'ta ise büyükler kategorisindeki müsabakalar gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası Başladı - Son Dakika
