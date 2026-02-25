Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da

13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2026), 24-31 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona Antalya Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Turnuva kyorugi (yıldızlar, gençler, büyükler), poomsae (tüm kategoriler), para tekvando kyorugi ve para tekvando poomsae branşlarında gerçekleştirilecek.
