Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Başlıyor
23.03.2026 16:23
13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da 67 ülkeden 2,552 sporcu ile başlayacak.

13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2026), yarın Antalya'da başlayacak.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyona 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu katılacak. Türkiye, şampiyonada 254 sporcuyla temsil edilecek.

Turnuva, kyorugi (yıldızlar, gençler, büyükler), poomsae (tüm kategoriler), para tekvando kyorugi ve para tekvando poomsae branşlarında gerçekleştirilecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, düzenlenen basın toplantısında, organizasyonun geleneksel hale geldiğini belirtti.

Ülke olarak bu organizasyonu en iyi şekilde yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tanrıkulu, "Geçen yıl bu organizasyondan 56 altın, 40 gümüş, 43 bronz madalya ile takım halinde şampiyon ayrılmıştık. 2025 yılını genel olarak çok başarılı tamamladık. Geçen yıl çeşitli turnuvalarda 140 altın madalya alarak tarihi bir başarı elde ettik. Ayrıca Dünya Şampiyonası'nda toplam 6 madalya ile 191 ülke arasında takım halinde dünya şampiyonu olmuştuk. Bu sonuçların haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Aldıkları başarı sonuçlarla gözlerin Türkiye'ye çevrildiğini anlatan Tanrıkulu, birçok ülkenin Türkiye ile kamp ve maç yapmak istediğini kaydetti.

Bahri Tanrıkulu, 180 bin lisanslı sporcu ile en fazla sporcuya sahip branşlardan biri oldukları bilgisini vererek, önemli bir altyapıları bulunduğunu ve bunun sonuçlarını olimpiyatlarda almak istediklerini dile getirdi.

13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde madalya alacak sporcuların milli takım seçmelerine girmeye hak kazanacağına dikkati çeken Tanrıkulu, "Sporcularımızın Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmeleri için bu turnuva çok önem arz ediyor. Burada madalya alacak sporcularla ana kadromuzu oluşturacağız." diye konuştu.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Antalya'nın turizm ve tarımın yanı sıra spor kenti de olduğunu söyledi.

Sporun iyileştiren, birleştiren ve güzelleştiren yönünü bu organizasyonda öne çıkarmak istediklerini belirten Gürhan, barışın ve kardeşliğin en güzel mesajlarını Antalya'dan vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Turnuva, 31 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16:30
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
