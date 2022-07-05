Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasındaki liderliğini İtalya'ya kaptırdı - Son Dakika
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Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasındaki liderliğini İtalya'ya kaptırdı

05.07.2022 01:42
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasındaki liderliğini İtalya'ya kaptırdı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın başından beri madalya sıralamasında lider olan Türkiye, İtalya'nın 44 altın madalyaya ulaşmasıyla ikinci sıraya geriledi.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın başından beri madalya sıralamasında lider olan Türkiye, İtalya'nın 44 altın madalyaya ulaşmasıyla ikinci sıraya geriledi.

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 10'uncu günü tamamlandı.

Organizasyonda dün 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalya kazanan Türkiye, 10'uncu günün sonunda, 42 altın, 25 gümüş, 36 bronz toplam 103 madalya elde etti.

Oyunların başından beri madalya sıralamasında lider olan Türkiye, İtalya'nın 44 altın madalyaya ulaşmasıyla genel sıralamadaki liderliğini bu ülkeye kaptırdı.

Türkiye'yi, üçüncü sıradaki Fransa takip ediyor.

Gün gün madalya sayısı

Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:

İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.

Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.

Dokuzuncu gün: 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz.

Onuncu gün: 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

YORUMLAR
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10 yaşındaki İskender, İtalya'daki Yaz Kupası Yarışı'nda birinci oldu 10 yaşındaki İskender, İtalya'daki Yaz Kupası Yarışı'nda birinci oldu 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasındaki liderliğini İtalya'ya kaptırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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