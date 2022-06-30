Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu - Son Dakika
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Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu

30.06.2022 03:25
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde Türkiye, 39 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde Türkiye, 39 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 5'inci günü tamamlandı. Türkiye, dün organizasyonda, 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.

Türkiye, beş günün sonunda, 18 altın, 9 gümüş, 12 bronz toplam 39 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.

Türkiye'yi İtalya takip ederken, ev sahibi Cezayir üçüncü sırada yer aldı.

Oyunların 5'inci gününde madalya alan sporcular:

Güreş:

Altın: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz, 57 kilo Bediha Gün, 76 kilo Yasemin Adar Yiğit.

Gümüş: 53 kilo Zeynep Yetgil, 68 Buse Tosun Çavuşoğlu.

Cimnastik:

Altın: Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak.

Gümüş: Adem Asil (2), Ahmet Önder.

Bronz: Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Adem Asil.

Badminton:

Bronz: Özge Bayrak Bağcı ve Emre Lale.

Bocce:

Altın: Buket Öztürk, Bahar Çil, İnci Ece Öztürk, İbrahim Arslantaş.

Gümüş: Ahmet Emen.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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