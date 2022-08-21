Bugün ayrıca paralel bar finalinde Ahmet Önder 14.366 puanla 6'ncı, Ferhat Arıcan ise 13.700 puanla 7'nci oldu. Barfiks finalinde de yarışan Ahmet Önder, 12.366 puanla 8'inci sırada yer aldı.

Almanya 'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi. Milli cimnastikçiler, ikişer gümüş ve bronz olmak üzere 4 madalya aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli sporcular, Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamladı - Son Dakika

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