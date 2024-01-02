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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, 2023 yılında 22 uluslararası müsabakaya katılan milli sporcuların 25 madalya kazandığını açıkladı - Son Dakika
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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, 2023 yılında 22 uluslararası müsabakaya katılan milli sporcuların 25 madalya kazandığını açıkladı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, 2023 yılında atıcılık branşında gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirdi. Çolakoğlu, milli sporcuların 22 uluslararası müsabakaya katıldığını ve 25 madalya kazandığını belirtti. Ayrıca, atıcılık tarihinde ilk kez uluslararası hakemlerin Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası müsabakalarını yönettiği ifade edildi. Federasyonun 2023 yılında düzenlediği faaliyetlerde 18 Türkiye rekorunun kırıldığı ve paralimpik ve işitme engelli atıcılık branşlarının da federasyona bağlandığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, federasyonun ekipman ve malzeme desteği sağlayarak sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmasını desteklediği ve yeni poligon projeleri üzerinde çalıştığı belirtildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, 2023 yılında 22 uluslararası müsabakaya katılan milli sporcuların 25 madalya kazandığını açıkladı
02.01.2024 - 11:06,
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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, milli sporcuların 2023 yılında 22 uluslararası müsabakaya katıldığını ve 25 madalya kazandığını söyledi.

Gürsel Çolakoğlu, 2023 yılında atıcılık branşında yapılanlar ve 2024'e ilişkin plan, proje ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Federasyon olarak 2023 yılında 22 uluslararası müsabakaya katıldıklarını ifade eden Çolakoğlu, "2023'te 2 atıcılık, 5 para atıcılık olmak üzere toplam 7 olimpiyat kotası ile 25 madalya kazandık. Ayrıca atıcılık tarihimizde ilk kez uluslararası hakemlerimiz Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası müsabakası yönetti." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının kararıyla bedensel ve işitme engelliler atıcılık branşlarının da federasyona bağlandığını hatırlatan Çolakoğlu, "2023 yılında 100'e yakın paralimpik ve işitme engelli atıcı faaliyetlerimize katıldı. Para trap branşında ilk kez Türkiye Şampiyonası düzenledik." diye konuştu.

Federasyon bünyesindeki 3 bin 700 faal lisanslı sporcu için 2023'te düzenlenen 25 ulusal faaliyette 18 Türkiye rekorunun kırıldığını aktaran Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"Ateşli silahlar branşımızda poligon ve malzeme eksikliği sebebiyle organizasyonlara hazırlanmakta zorluk çeken illerimiz için müsabakalarımızdan 3 gün önce, illerde hazırlık kampı yaptık. Sporculara malzeme ve silah desteğinde bulunduk. Bakanlığımızın iş birliğiyle 3 havalı poligonunu daha camiamıza kazandırdık. Skeet disiplininde düşüş gösteren sporcu sayısını yüzde 30 oranında artırdık. Federasyon tarihinde ilk kez plak atışları 3. kademe, havalı ve ateşli silahlar 4. kademe antrenör uygulama eğitimleri düzenledik."

"Teknolojinin geliştiğini ve çağı takip etmemiz gerektiğini biliyoruz." diyen Gürsel Çolakoğlu, "Bu sebeple sporcuların profil sayfalarının bulunduğu, yarışma başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri, duyuru ve haberlerimize kolaylıkla erişebilecekleri bir internet sitesi planladık ve kullanıma açtık." ifadelerini kullandı.

Ekipman ve malzeme desteği

Çolakoğlu, sporcu ve kulüplerin avro ve dolara endeksli olmasından dolayı erişmekte zorlandığı atıcılık ekipmanları ile malzemelerini, bakanlığın da desteğiyle erişilebilir hale getirmek istediklerini dile getirdi.

Olimpiyat kotası alan milli sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için başka ülkelerle ikili ve üçlü gelişim kampları planladıklarını anlatan Çolakoğlu, "Altyapıya destek vererek, yönetimimiz süresince hızla artırdığımız lisanslı sporcu sayısını daha da artırmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da inşa edilmesi planlanan plak atışları poligonu için arazi tespit işlemlerinin yapıldığını vurgulayan Çolakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"2024 yılında yer tahsisi işlemleri yapılarak başkentimizi eksikliğini hissettiği trap-skeet poligonuna kavuşturmayı planlamaktayız. Ankara'da ulusal müsabakalara ev sahipliği edebilecek özellikte, 30 yollu havalı silahlar poligon projesinde sona gelindi. Poligon, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müzün koordinesinde 2024 yılının ilk çeyreğinde sporcularla buluşacak."

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, 2023 yılında 22 uluslararası müsabakaya katılan milli sporcuların 25 madalya kazandığını açıkladı - Son Dakika


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