Türkiye, Atıcılıkta İlk Olimpiyat Madalyasını Kazandı

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 30 Temmuz Salı günü Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karma Takımı finalde Sırp rakiplerine mağlup oldu ve Türkiye'nin olimpiyat tarihinde atıcılık spor dalındaki ilk madalyasının sahibi oldu.

Atıcılıkta 10 metre havalı tabanca karma takımda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç finalde Sırp rakipleri karşısında gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye atıcılıktaki ilk olimpiyat madalyasını getirdiler. Rümeysa Pelin Kaya, kadınlar trapte ilk gün elemelerini 20. sırada tamamladı. Erkekler trapte ise iki gün süren elemeler sonucunda ilk 6'ya giremeyerek 15. olan Oğuzhan Tüzün, Oyunları tamamladı.

Badmintonda Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ikinci maçında Perulu Ines Lucia Castillo'yu 2-0 yenerek Oyunlardaki ilk galibiyetini elde etti.

Hatice Akbaş, çeyrek finalde

Boksta Esra Yıldız Kahraman, 57kg son 32 turunda Malili Marine Fatoumatta Colette Camara'yı 5-0 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Hatice Akbaş, 54 kg son 16 maçında Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Samet Gümüş 51kg son 16 turunda Kazak rakibi Saken Bibossinov'a 5-0 yenilerek Oyunları tamamladı. Kaan Aykutsun ise son 16 turunda Kübalı Arlen Lopez Cardona'ya 5-0 mağlup olarak Oyunları tamamladı.

Judoda Vedat Albayrak, erkekler -81 kiloda Bahreynli Askerbii Gerbekov'u yenerek yükseldiği son 16 turunda Japon Takanori Nagase'ye mağlup olarak oyunları tamamladı.

Kürekte Elis Özbay, tek çifte çeyrek finalinde 7.56.51'lik derecesiyle serisini 6. tamamlayarak yarın düzenlenecek sıralama yarışları kapsamında C/D yarı finalinde mücadele edecek.

Mete Gazoz son 16 turunda

Okçulukta Mete Gazoz son 64 turunda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0, son 32 turunda Çin Taipeili Chih-Chun Tang'u 6-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Milli okçumuzun bireysel erkeklerdeki bir sonraki maçı, madalya karşılaşmalarının da düzenleneceği 4 Ağustos'ta olacak.

Yelkende Merve Vatan IQ Foil'de ilk 7 yarış sonunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 19. sırada yer aldı. - İSTANBUL