Türkiye Atletizm'de Manipülasyon Listesinden Çıkarıldı

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ATLETİZM Federasyonu eski Başkanı Fatih Çintimar Dünya Atletizm Birliği'nin Türkiye 'yi manipülasyon listesinin dışına çıkarmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu süreçte yapılan karalamaların hukuk üzerinde hesabını soracağım" dedi.

Yapılan itiraz ve savunmaların ardından Dünya Atletizm Birliği, Türkiye'yi manipülasyon listesinden çıkardı. Atletizm Federasyonu eski Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Atletizm Birliği'nin Türkiye'yi manipülasyon listesinden çıkarmasıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Çintimar, "23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen bayrak yarışmalarında manipülasyon yapıldığı iddiası ile ülkemizi ve kendi bulunduğu kurulu, yani merkez hakem kurulunu dünya atletizm federasyonuna şikayet eden Necati Çeteci'nin iftirası üzerine bu listeye alınmıştık. Daha sonra da çeşitli yarışlardan çeşitli bahanelerle şikayetleri devam ettirerek şahsımız yönetimimizi app ekibimizi ve sporcularımızı karalayarak bu süreci devam ettirebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Son yapılan toplantı sonrası bizzat Dünya Federasyonu Başkanı Sebastiano ve Avrupa Federasyonu Başkanı Dobromir Karamarinov ile bizzat görüşerek bu işin kasıtlı olarak uzatıldığını ifade ettim. Bu ifadelerimizden sonra da gerekli son itirazlarımızı gerçekleştirdik ve bunun karşılığında da son yapılan toplantıda bugüne kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığı için Türkiye'ye herhangi bir ceza verilmeden listeden çıkarılmıştır. Bunun için biz de bundan sonraki süreç içerisinde bu konuyla alakalı yasal haklarımız saklı kalmak üzere hukuk önünde gerekli tazminat haklarımızı kullanacağız" açıklamasını yaptı.