 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye Atletizm Federasyonu, Tutku Yılmaz ve annesine yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Atletizm Federasyonu, Tutku Yılmaz ve annesine yapılan saldırıyı kınadı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Mersin'de milli atlet Tutku Yılmaz ve annesine yapılan saldırıyı kınadı. Saldırıda küfür, hakaret, tehdit ve nefret söylemleri kullanılmış ve fiili taarruz gerçekleşmiştir. Yasal süreç başlatılan trafik magandasıyla ilgili olayın takipçisi olacaklarını duyurdu.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Tutku Yılmaz ve annesine yapılan saldırıyı kınadı
15.12.2023 - 23:47,
Abone Ol

Türkiye Atletizm Federasyonu, "trafik magandalarına 'dur' diyelim" başlığıyla paylaştığı mesajında, Mersin'de milli atlet Tutku Yılmaz ve annesine yapılan saldırıyı kınadı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bir trafik magandası tarafından Mersin'de darp edilen, milli sporcumuz Tutku Yılmaz ve annesi Aysun Yılmaz'a yapılan içerisinde küfür, hakaret, tehdit ve nefret söylemler bulunan cümleler sarf edilmiş ve fiili taarruza kalkışılmıştır. Milli sporcularımızdan Tutku Yılmaz ve annesi Aysun Yılmaz'a yapılan çirkin saldırı sonucunda yasal süreç başlatılan trafik magandası ile ilgili olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Milli sporcu annesi için geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada ayrıca Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın da şu mesajına yer verildi:

"2024 Paris olimpiyatlarına hazırlanan Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu, milli sporcumuz Tutku Yılmaz ve annesi Aysun Yılmaz'a hareket ederek darp eden, trafik magandasını şiddetle kınıyor, konu hakkında her türlü yasal işlemlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aysun Yılmaz, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Atletizm Federasyonu, Tutku Yılmaz ve annesine yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika


21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti

Son Dakika
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 23:54:29. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Atletizm Federasyonu, Tutku Yılmaz ve annesine yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement