Türkiye Atletizm Federasyonu, Tutku Yılmaz ve annesine yapılan saldırıyı kınadı

Türkiye Atletizm Federasyonu, "trafik magandalarına 'dur' diyelim" başlığıyla paylaştığı mesajında, Mersin'de milli atlet Tutku Yılmaz ve annesine yapılan saldırıyı kınadı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bir trafik magandası tarafından Mersin'de darp edilen, milli sporcumuz Tutku Yılmaz ve annesi Aysun Yılmaz'a yapılan içerisinde küfür, hakaret, tehdit ve nefret söylemler bulunan cümleler sarf edilmiş ve fiili taarruza kalkışılmıştır. Milli sporcularımızdan Tutku Yılmaz ve annesi Aysun Yılmaz'a yapılan çirkin saldırı sonucunda yasal süreç başlatılan trafik magandası ile ilgili olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Milli sporcu annesi için geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada ayrıca Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın da şu mesajına yer verildi:

"2024 Paris olimpiyatlarına hazırlanan Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu, milli sporcumuz Tutku Yılmaz ve annesi Aysun Yılmaz'a hareket ederek darp eden, trafik magandasını şiddetle kınıyor, konu hakkında her türlü yasal işlemlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."